Ofrecen chip con 44 gigas mensuales

Activo está ya el programa de Conectividad entre Desarrollo Social de la Presidencia Municipal y el programa Mariana Trinitaria, los interesados pueden acudir a la oficina para verificar si su celular es compatible.

Se trata de un chip que se hace entrega al beneficiario, los requisitos son que tengan un celular con sistema android y que no sea análogo, es decir que tenga Whatsapp y pueda acceder a redes sociales.

El Director de Desarrollo Social, Iván Alvarado dijo que al beneficiario se le hace entrega de un chip que le brindan 40 gigas mensuales que no son acumulables, es decir que si no gastan todo en un mes pierden lo que no ocuparon y al siguiente mes se reinicia el servicio con 40 gigas.

Además, los chips ofrecen mil 500 minutos a nivel nacional o a llamadas a Estados Unidos y Canadá, y la opción de también 500 mensajes gratuitos, así como redes sociales ilimitadas.

Cuestionado sobre el costo, dijo que no se pueden dar a conocer así, que los interesados en ser beneficiados deben acudir directamente a Desarrollo Social y ahí se les dan a conocer los detalles.

Asimismo, dijo que el año pasado se hizo una prueba piloto del programa con empleados de Desarrollo Social y ellos mismos dan testimonio que es un programa muy productivo y factible, por lo que renovaron su solicitud.