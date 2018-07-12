Ofrecen empleo para camareros y meseros

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- Más de 380 vacantes se ofertarán el próximo 18 de julio de las 08:00 a 14:00 horas en la Jornada de Empleo del Sector Turismo, en el estacionamiento de Parque Centro, ubicado en bulevar Galerías, colonia Los Parques, oportunidades enfocadas para camareros, meseros y recepcionistas.

El Secretario del Trabajo, Román Alberto Cepeda González, informó que en este evento participarán más de 30 empresas del sector de los hoteles y moteles, así como 150 por parte de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) Saltillo.

“Hoy tenemos con las ferias de empleo una colocación del 40 al 45 por ciento, la idea es aumentar y una de las mejores formas es tener una mayor coordinación con quienes generan de manera directa los empleos”, declaró.

Subrayó la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, así como el objetivo del Gobierno del Estado de modificar las estrategias para poder tener un mayor número de colocación de personas en empleos formales y bien remunerados.

Explicó que se va dar una capacitación de 120 horas a 200 personas empleadas en esta jornada por parte de personal de las instituciones educativas como la UANE, la UNID y la Universidad Vizcaya de las Américas.

En su intervención el Presidente de la CANIRAC, Fabio Gentilloni Arizpe, dio a conocer que actualmente en la región se emplean a más de 10 mil personas en este sector, el cual sigue en crecimiento, ya que se tiene programado que en los próximos tres años se dé la apertura de 60 restaurantes en esta región.

Estuvieron presentes la subsecretaria de Empleo y Productividad en el Trabajo, Nazira Zogbi Castro; el subsecretario de Turismo, José Carlos de Jesús Riojas Morales; el Director de Fomento Económico de Saltillo, Juan Antonio Aguirre Destenave, y el Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Héctor Horacio Dávila Rodríguez.