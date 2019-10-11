Ofrecen mastografías para prevenir cáncer

Más de 15 mujeres acuden diariamente al Hospital Amparo Pape de Benavides con el fin de realizarse las mastografías y ultrasonido de pecho en las menores de 40 años, durante este mes se trabaja más en la prevención y todo el año pueden acudir a revisarse de forma gratuita aunque no se cuente con algún seguro.

“Hay más consciencia entre las mujeres pero falta publicidad”.

La técnica radióloga Gabriela Torres, dio a conocer que pueden asistir las mujeres mayores de 40 años de edad, no deben aplicarse talco ni desodorante para que el estudio salga bien, los servicios se dan de lunes a viernes de 8:00 de la mañana y hasta las 6:30 de la tarde.

Es indispensable que lleven su IFE o Curp, el resultado se tarda en dar un mes aproximadamente y ayuda a prevenirlo o dar el tratamiento adecuado.

Cabe resaltar, cuando se detecta a una mujer con cáncer de pecho, se manda a realizar las quimioterapias en los mejores hospitales de Monterrey y esto es pagado por el mismo hospital.

“Por día tenemos más de 15 pacientes, las personas si están conscientes de la problemática que hay en el aumento de cáncer de mama, pero falta publicidad. Hay mujeres que no dejan de asistir año con año y también tenemos a pacientes jóvenes, les damos información para que acudan a realizarse un ultrasonido porque no se recomienda una mamografía a su edad”.