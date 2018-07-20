Ofrecerá Recaudación servicio en vacaciones

Torreón, Coahuila de Zaragoza.- El Gobierno del Estado, a través de la Recaudación de Rentas de Torreón, informa que durante el periodo vacacional de verano —del 20 de julio al 06 de agosto— brindará atención al público de forma habitual tanto en la oficina central como en sus módulos.

El gerente administrativo de Recaudación de Rentas en Torreón, Gerardo Ortiz Hamdan, invita a la ciudadanía lagunera que aún no se ha puesto al corriente en el pago de sus obligaciones para que aproveche este periodo de asueto.

Anunció que continúan los estímulos del “Programa Regreso a Casa”. “Con sólo mil 200 pesos te puedes empadronar con las placas de Coahuila y esto es lo que te cuesta; cuando tienes adeudos de años anteriores te cobramos 4 mil 500 pesos más las placas y la tarjeta de circulación”, explicó.

“En lo que va del año alrededor del 45 por ciento de nuestro padrón ya cumplió con sus derechos vehiculares”.

El padrón de unidades que transitan en esta área de Coahuila es de 180 mil, por lo que en el primer semestre del año van más de 80 mil que se han puesto al corriente con el pago de sus impuestos.

Las oficinas centrales de Recaudación en Torreón se ubican en Manuel Ávila Camacho 2375, en la Colonia Estrella, de 09:00 a 16:00 horas.

En el mismo horario atenderán al público los módulos de Soriana Oriente, Soriana Las Fuentes y el Mercado Abastos.

Mientras que los que tienen sede en Soriana Hipermart Independencia y Fundadores permanecen abiertos de 09:00 a 21:00 horas.