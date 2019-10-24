Ofrecerán calentadores y boliers a bajo precio

La Presidencia Municipal de Monclova, a través del departamento de Desarrollo Social anunció la línea de productos denominada calor, para la temporada invernal, donde boilers, taques de gas y calentadores en diversos modelos y precios, ya están disponibles para su venta.

En la presentación de estos productos estuvo presente en representación del alcalde Alfredo Paredes López, la Regidora Griselda Arreguin Cuellar, así como el Director de Desarrollo Social, Ovidio Cuellar y Luis Velázquez, coordinador de los “Programas de materiales a bajo costo”, fue este último quien presentó las características y costo, de cada uno de los productos que se pusieron en venta.

En primer lugar, habló del calentador de la marca Mirage, del que dijo es de paso y no se requiere de un equipo de bombeo, porque trabaja con baja presión, es de gas butano, el encendido es eléctrico y solo enciende cuando se abre la llave del agua; el costo es de 970 pesos y cuenta con garantía de un año.

Dijo que hay dos tipos de calentadores, que cuentan con tres selecciones de potencia, el encendido es electrónico y no requiere pilas, y para seguridad de los usuarios, cuentan con sensores de oxígeno que apagan el calentador falta el aire, el costo del calentador blanco es de Mil 864 pesos mientras el de color café cuesta Mil 849 pesos.

En torno a los boilers informó que son de encendido electrónico y son de 40, 60 y 80 litros, y el costo va de los mil 599 hasta mil 250 pesos, finalmente el tanque de gas butano de diez kilos, tiene un costo de 699 pesos.