Olivia no sabe llegar a casa

MONCLOVA., COAH.-Una mujer de la tercera edad quien se encontraba totalmente desorientada solicitó el apoyo de la población para dar con el paradero de su hijo Julio Cesar García Muñoz, ya que ella no sabía cómo llegar a su casa y se encontraba muy asustada.

Fue en la Avenida Principal con Calle Nueva Rosita de la colonia San Isidro que los vecinos solicitaron el apoyo de las autoridades, toda vez que la mujer quien dijo llamarse Olivia Carrizales se encontraba asustada, perdida y desorientada, por lo que se pidió la intervención de la dirección de Protección Civil municipal.

Luego de que las autoridades llegaron se comenzó con la pesquisa por medio de redes sociales en donde se colgó una fotografía de la mujer quien vestía un pantalón negro y un suéter Rosa Mexicano, esto con la intención de que familiares, vecinos o amigos de sus hijos la reconocieran y se pudiera dar con su paradero.

Cabe mencionar que al cierre de la edición de Periódico La Voz, no se había dado con el paradero de la mujer, quien presuntamente padece demencia, ya que ella dio a conocer que no recordaba cómo llegar hasta su domicilio ni la forma en que se había trasladado a ese sector.

Es importante señalar que si alguien reconoce a esta persona, puede comunicarse a la dirección de Protección Civil municipal quienes realizaron su resguardo y protección.