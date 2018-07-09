Olvidan a animales dentro de albergue

MONCLOVA.- Vecinos del sector Las Flores denunciaron el olvido de instalaciones donde albergan a perros callejeros, asegurando que los animales permanecen horas sin ser atendidos y continuamente se escucha el aullido de los perros, presumiblemente por hambre o por sed.

Lo anterior fue demandado por vecinos que habitan en los alrededores de este sector. Al lugar representante de La Voz constató que no se encontraba nadie, durante nuestra permanencia al exterior de las oficinas varios ciudadanos que requerían de atenciones para su mascota, se retiraban desconsoladas al percatarse que no había nadie.

No sabían cómo resguardarlo porque se mostraba agresivo.

Ante la nula presencia de responsables en el Centro de Atención Canina, una persona abandonó a un perro pitbull en las mismas oficinas.

Cabe mencionar que los responsables de atender este Centro Canino son empleados municipales y quienes horas después arribaron al lugar, mostrando sorpresa al ver a un perro agresivo quien fue abandonado en el lugar.

Al percatarse que el animal se mostraba agresivo, no sabían cómo resguardarlo en las jaulas que se ubican en la parte trasera de las instalaciones de Atención Canina.

Cabe mencionar que el responsable indicó que seguramente algún vecino que no supo qué hacer con este perro lo abandonó en las instalaciones, sin embargo reconoció que era un perro salvaje y no sabían cómo resguardarlo, pues ni siquiera podían adentrarse al lugar.