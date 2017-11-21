Olvidan a Veteranos de la Revolución Mexicana

Totalmente olvidados estuvieron el día de ayer los participantes de la Revolución Mexicana que se encuentran en el área de veteranos del Panteón Guadalupe, al conmemorarse el 107 aniversario del inicio de este acontecimiento histórico.

En total son 42 personas las que se encuentran sepultadas en esta área del camposanto, como reconocimiento por su participación en la lucha en este movimiento político y social, por los derechos de los mexicanos.

En contraste con lo que sucedía en la plaza principal, en donde autoridades festejaban el 20 de Noviembre con la participación de escuelas e instituciones, con bailables y una representación de los acontecimientos históricos, quienes participaron en esta lucha permanecieron olvidados en este día.

Dentro del panteón de la ciudad se encuentran caudillos, soldados, soldaderas, que perdieron su vida durante esta guerra o que son recordados por participar de manera activa en esta lucha social.

Juan Carlos Aguayo Sánchez, director del Panteón Municipal mencionó que aunque el día de ayer no se tuvo la visita de familiares de los veteranos, aún existen familiares, descendientes de algunos de ellos que los visitan.

Existen tumbas que se encuentran en total abandono por el paso de los años y debido a que se ha ido terminando la descendencia de algunos de ellos, sin embargo existen otros que aún son recordados por sus familiares.