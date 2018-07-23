Olvidan plaza de la Guerrero

En total abandono se encuentra la plazuela del sector Ampliación Guerrero, es notorio el descuido de parte de autoridades municipales a quienes por enésima ocasión se ha solicitado su intervención para el deshierbe de este paseo público.

En entrevista con vecinos del lugar añadieron que durante la administración anterior se entregó un gimnasio al aire libre, además de construcción de una cancha deportiva, lamentablemente la presencia de delincuentes y vandalismo en el sector orilló a que poco se utilizara.

Juan Galván Mares, vecino de colonia Ampliación Guerrero.

Sin embargo aun cuando se enviaban cuadrillas de limpieza de parte del Ayuntamiento local, para mantener el área limpia y evitar que vándalos se escondieran detrás de maleza, desde hace unas semanas que se han olvidado de asistir.

El señor Juan Galván Mares reconoció que la plaza luce abandonada, sin embargo dijo han requerido del apoyo de autoridades y a la fecha no se ha atendido, así mismo hicieron el llamado para el área de Ecología para que intervenga y retire los caballos que vecinos resguardan en este paseo público.

“Últimamente luce así de sucia y con mucha maleza, vecinos han ocupado este lugar como corral y vienen y amarran a los caballos o chivas y ahí los dejan, algunos otros lo ocupan como basurero, tiran llantas y botellas de plástico”, mencionaron vecinos.