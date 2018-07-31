Operan 30 purificadoras clandestinas

Existen en Monclova 30 establecimientos de agua purificada clandestina y a pesar de contar con el reporte de la ubicación, la Secretaría de Salud no hace nada para impedirlo, afirmó el presidente de la Asociación de Unión de Purificadoras.

Eduardo Gelacio Leal denunció que tan solo en Monclova se ubican 30 expendedores de agua que trabajan de forma irregular, existe una purificadora en la colonia Praderas, donde se purifica el agua y se vende en tinacos a granel, operando sin ningún permiso, a cinco meses de estar trabajando de esta forma, Secretaría de Salud “se lava las manos”.

La Asociación de Unión de Purificadoras cuenta con 110 agremiados de municipios como Monclova, Frontera y San Buenaventura, y en total 300 expendedores de agua purificada, se informó que cuenta con la documentación requerida por Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios), lamentablemente el clandestinaje en este rubro es por personas que están lucrando aprovechándose de las necesidades de la gente, indicó.

Aseguró que estos establecimientos se ubican en lugares particulares, y solo se tiene que depositar una moneda de 10 pesos, desconociendo de dónde proviene el vital líquido que se está consumiendo.

“Las purificadoras de máquinas de monedas, el agua es rellenada con tinacos, el agua es insalubre, ya hemos denunciado con datos precisos los lugares de ubicación y no se hace nada al respecto, lo que pedimos a la población es que eviten consumir esta agua, puede ser dañino para su salud mejor compren en las purificadoras”, señaló.

Indicó que en sectores como Praderas, Colinas de Santiago, Del Río, y el sector Hipódromo, fácilmente se ubican estos expendedores clandestinos.

“Ellos les venden la máquina de monedas con el compromiso de que les compren el relleno de agua a ellos mismos, pero nosotros que purificamos el agua, que reunimos los requisitos de salubridad, pagamos hacienda, etc., ellos no pagan nada, no pasan por pruebas de agua, no pasan por ningún laboratorio”, mencionó.