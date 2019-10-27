Operarán a Sergio

Sergio Salazar ya está programado para cirugía de disco lumbar en la clínica 7 del Seguro Social, Grieselda Arreguín mencionó que se hicieron las gestiones correspondientes y se logró la reprogramación de su cirugía.

Como se recordará, Sergio Salazar fue sacado del quirófano cuando estaban a punto de operarlo por una hernia de disco que le impide trabajar, al parecer hubo algunos errores ya que sin los estudios correspondientes no se le podía practicar la operación, pues los estudios se los programaron para después.

Se logró la operación de Sergio Salazar.

Después de que hicieron quejas a través de correos electrónicos oficiales de la delegación del IMSS, del Centro de Atención y Orientación al Derechohabiente en Coahuila, asesorado por la regidora Griselda Arreguín se logró la reprogramación.

Se le citó en el hospital número 7, además del doctor de cirugías, Pérez Pérez y se le reprogramó para el 13 de noviembre, no le reanudaron las incapacidades por lo que Sergio Salazar tiene que seguir trabajando como despachador en una gasolinera hasta que lo puedan operar.

“Lo que buscaba era su cirugía y se logró, decirle a la gente que se sienta agraviada a sus derechos de acceso universal a la salud, siempre hay una instancia que aboga por ustedes solo hay que hacerlo por las vías correctas”, comentó.