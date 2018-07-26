Operativo radar en avenida Las Torres

Después que se han registrado varios accidentes mortales en la avenida Las Torres, el departamento de Seguridad Pública Municipal implementó el operativo radar, el día de ayer.

Esto con la finalidad de que los automovilistas empiecen a moderar su velocidad en esta arteria vial, que en lo que va del año se han registrado cerca de 50 percances automovilísticos, de los cuales dos de ellos han tenido desenlaces fatal.

Cerca de una hora duró el operativo a la altura de la calle 45 de la colonia Lucrecia Solano, donde se realizaron 25 infracciones de las cuales, se retiraron 22 licencias, 2 laminados y una tarjeta de circulación. Los conductores que resultaron infraccionados rebasaron los 60 kilómetros por hora, por lo que con el radar empezaron a detectarlos y primero se les hizo invitación de que moderaran la velocidad, pero hubo quienes no hicieron caso y se hicieron acreedores a una infracción.