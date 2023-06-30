Optan obreros por buscar otro empleo

Desisten trabajadores de confianza de continuar presionando a la empresa para que liquide las cinco quincenas que les adeuda, optaron por conseguir otro empleo extraordinario y ven la posibilidad de renunciar a la empresa Altos Hornos de México.

Después de dos meses y medio sin percibir su salario de nómina, ahorros, aguinaldos y demás prestaciones, obreros de confianza de AHMSA han desistido de presionar a la compañía, han perdido la credibilidad de la acerera y buscan otro empleo.

Carlos Rivera informó que anteriormente con los plantones que ejercían al exterior de oficinas de servicios Monclova, la empresa conseguía recursos y lograba pagarles, ahora los mismos trabajadores están incrédulos y prefieren por buscar otro sustento.

“Hemos tratado de convocar a una manifestación, pero la mayoría ya estamos trabajando en otras áreas, nosotros sabemos trabajar y tenemos conocimiento en soldadura, pintura sabemos más oficios, nos tienen con las mismas versiones de siempre; que Ancira ya no es el dueño, que ya están en espera de inversión, la gente ya no cree” finalizo.