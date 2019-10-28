Oran por Elda y Raúl

Decenas de personas se congregaron en el Teatro de la ciudad para pedir a Dios por el regreso de Raúl Ignacio Saldaña Zertuche y Elda Graciela Obregón Castilleja, originarios de Monclova y Castaños quienes se encuentran desaparecidos. El jovencito de 23 años de edad cumple 11 días desaparecido, mientras que de la menor de 14 años desde hace 22 días que no se sabe nada de su paradero.

Para evitar más dolor y sufrimiento en las familias de las víctimas de desaparición, el Centro Familiar “La Vid”, realizó la oración con la esperanza de que sus plegarias sean escuchadas por Dios a quien le suplicaron ayude en la búsqueda de estas personas para que pronto puedan estar con sus padres y hermanos.

“Quisimos orar por las situaciones que están pasando en Monclova, por el caso de Raúl y Elda, entonces quiero pedirte que nos tomemos de las manos, inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos para hacer una oración a nuestro dios, yo creo que Dios, es un Dios de milagros, cuando dos personas se ponen de acuerdo y piden a Dios el padre lo hará, el milagro pasará”, dijo Andrés quien encabeza al grupo cristiano que hizo la plegaria.

No sabemos por la situación que esté pasando Elda señor, pero yo sé que tienes cuidado de ella, traéla de regreso a Castaños con su familia, cuídala, protégela, no dejes que nada ni nadie le pueda hacer daño, ella es la niña de tus ojos al igual que todas las personas que te amamos.

“También pedimos por la vida de Raúl porque a pesar de lo que él esté pasando y viviendo nos has traído enseñanza, esta es que cuando nosotros nos unimos tu traes sanación a nuestras vidas y haces que nos unamos con un propósito no importa la religión, ideología política y estatus económico porque todos somos seres humanos. Que se tu voluntad sea cual sea y des fortaleza, paz y tranquilidad a su familia”, finalizó.