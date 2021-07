Orden de aprehensión a policías

Coahuila

Están escondidos y se niegan a comparecer ante el MP.

Se niegan policías involucrados en el homicidio de Daniel Padilla, declarar ante la fiscalía.

Los elementos de Seguridad Pública de Frontera que se encuentran implicados en los hechos en los que David Padilla perdió la vida, se negaron a presentarse ante la Fiscalía General del Estado, para rendir su declaración, por lo que se podría girar una orden de aprehensión en su contra para obligarlos a presentarse ante la autoridad.

A casi dos semanas de que se presentaron los hechos en los que Raúl Daniel Padilla, sus dos hijos, y elementos de Seguridad Pública de Frontera se enfrascaron en una riña, que causó la muerte de Daniel el pasado sábado 26 de junio, aún no se presentan a declarar los elementos, ante la demanda que existe por parte de la familia.

El Delegado de la Fiscalía General del Estado señaló que como parte del proceso, se exhortó a las personas señaladas a presentarse a declarar, sin embargo ninguno de los elementos tuvo un acercamiento.

Hasta el momento no se puede dar a conocer el número de elementos señalados, esto se hará una vez que se les informe a ellos su situación, sin embargo, esto no es posible dado a que no se ha tenido el acercamiento.

Rodrigo Chaires Zamora que se dio la oportunidad para que los elementos acudieran ante la Fiscalía General del Estado, sin embargo a estas alturas, ya se puede decir que se negaron a presentarse.

"Podemos considerar a esta fecha que las personas ya se negaron a presentarse, no podemos todavía compartir particularidad, pero si para afirmar que no hay voluntad de las personas para presentarse a declarar".

Ante estos hechos, el delegado señaló que se ampliará la investigación para lograr que estas personas se presenten a declarar.

Cabe mencionar que los elementos implicados en este hecho, fueron separados de Seguridad Pública de Frontera sin goce de sueldo en lo que se lleva a cabo la investigación, siendo 6 los elementos separados de manera temporal, de acuerdo a la información del Jurídico de SP en Frontera.

Así mismo trascendió de manera extraoficial, que al incurrir en desacato, al no responder al citatorio de la Fiscalía, se podría girar una orden de aprehensión en contra de los elementos.