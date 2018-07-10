Ordenan al SAT devolver chuecos

El Tribunal de Justicia Administrativa ordenó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) la devolución de dos vehículos decomisados, así como la suspensión de las multas de miles de pesos que aplicaron a sus propietarios.

En un revés al SAT, el Tribunal de Justicia con sede en San Pedro Garza García ordenó al SAT la devolución de dos vehículos decomisados a sus propietarios y la suspensión de las multas al considerar que el procedimiento se realizó en clara violación a lo establecido por la ley.

El Secretario General de la Unión Campesina Democrática (UCD), Armando García Grimaldo.

El Secretario General de la Unión Campesina Democrática (UCD), Armando García Grimaldo comentó que recibieron una notificación favorable para dos afiliados que habían sufrido del decomiso de sus unidades en el pasado mes de septiembre.

Señaló que se resolvió a favor de los afectados, sin embargo el SAT tiene la opción de impugnar esta resolución, irse a una revisión o amparo pero todo parece indicar que tendrán que devolver los vehículos a la mayor brevedad posible.

Aseguró que si el SAT no presenta alguna inconformidad están obligados a entregar los vehículos a Graciela Trejo García que había recibido una multa de 122 mil pesos y de Gabino Sánchez López que le había asegurado un vehículo jetta 2006 y aplicado una sanción de 209 mil pesos

Dijo que son los únicos dos personas afectadas que estaban afiliados a la organización uno en Monclova y otro en Piedras Negras, por lo que están solo a la espera de la siguiente notificación legal.

“Si el tribunal nos está dando la razón es un reflejo que las cosas no se están haciendo conforme la ley, pues traen una hoja en blanco que es una violación al artículo 14 y 16 constitucional porque no se vale que alguien venga aparentemente contra ti y no sepan ni tu nombre, ni tipo de vehículo”, recalcó el líder de la organización.

Así mismo, García Grimaldo comentó que esta no es la primera ocasión que una autoridad judicial ordena la devolución de un vehículo decomisado de manera irregular, pues en el 2014 se le ganó a la Administración Fiscal General del Estado dos juicios para la devolución de vehículos.

Señaló que la información que han recibido es que al concluir el proceso electoral del 1 de julio podrían retomarse los decomisos de vehículos de procedencia extranjera, por lo que estarán muy al pendiente.