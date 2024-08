Orgulloso de ser Bombero.

Con 27 años de trayectoria, el bombero Fernando Rodríguez Sillas se siente orgulloso de la actividad que eligió hace muchos años que acompañó a un primo a la Central de Bomberos y decidió quedarse ahí.

"Me capacité primero en la academia, luego hice unos cursos y comencé formalmente desde 1997 a ayudar a la gente, servir a la comunidad", comentó.

Dijo que diversas personalidades de Bomberos han sido sus maestros, entre ellos el recientemente acaecido, Capitán Miguel Domínguez, el Capitán Daniel Cruz y el Capitán Enrique Hernández Torres

Entre sus labores que más le han dejado marcado durante su vida laboral, es el incendio de los hoteles de Frontera, llamados los cuates, el fuego era de una gran dimensión.

Indicó que en peligro de muerte han estado varias veces algunos de sus compañeros, "todos estamos en riesgo, pero en lo personal he tenido dos o tres experiencias en que me he sentido muy vulnerable".

De las acciones que más satisfacción le dejan en su día a día, destacó que lamentablemente en accidentes, algunos automovilistas quedan atrapados, "sacarlos de ahí con cuidado de no lesionarlos más es la satisfacción más grande".

Mencionó que hay personas que después de ser rescatadas acuden a la Central de Bomberos a agradecerle al personal todo su apoyo, "se siente bonito que reconozcan la labor que se realiza, porque nos llena de energía, te das cuenta que haces algo bueno por la gente".

Dijo que cuando sale de casa se despide su familia y reza con la esperanza de volver bien a su hogar y que todo esté tranquilo, "ellos saben que trabajar aquí es un gran riesgo, pero de aquí vivimos y las satisfacciones que esto nos deja no se compara".