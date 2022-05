Orientan a madre para recuperar a su hija

Martha Herrera; titular de la Pronnif dio a conocer que Ximena Morales la joven de 20 años de edad que busca recuperar a su hija y que no sabe leer ni escribir estará asistida por un familiar para que conozca a cerca de los documentos que obligatoriamente debe firmar, explicó que es falso que se le pide que la dé en adopción.

En días pasados se dio a conocer el caso de esta madre desesperada por recuperar a Sherlyn Monsterrat, su hija de dos años de edad, pidió una segunda oportunidad a la Pronnif, señaló que ha hecho todo lo que está a su alcance por recuperarla pero ser de bajos recursos es una barrera para lograrlo.

Los padres de la pequeña estaban trabajando en calle Matamoros con bulevar Harold R Pape, vendían flores hechas con palmas, se quedaron dormidos en el crucero, junto con la niña que despertó y se bajó al bulevar, por lo que Seguridad Pública llegó y se la llevó a Pronnif.

"No he podido verla, no me han dejado solo sé que está en la casa hogar en Praderas, llevé mis papeles, pero me pidieron la credencial de elector pero no la tenía por eso no me dejaron verla", comentó en ese entonces Ximena.

Ante esto, la titular de la dependencia mencionó que no habían tenido contacto directo con la madre de la menor sino con la abuela, quien proporcionó familia de apoyo, pero era necesario la presencia de la madre para evaluarla y hacer la canalización para que pueda mejorar y evite ese tipo de omisiones.

"En este momento está muy voluntariosa de hacer lo que se le indique en Pronnif para mejorar esos puntos que se le vayan marcando, estamos evaluando e investigando a la familia de apoyo", comentó.

Comentó que la mamá está un poco confundida y mal asesorada respecto a lo que dio a conocer, ya que no había ido a la dependencia, pero después del acercamiento se le informó que estará asistida para que no haya duda o temor de lo que firme, puede ser de su confianza.