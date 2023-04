Otorgan en Coahuila primer acta no binaria

SALTILLO, COAH.- El Magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo obtuvo el amparo para que la Jueza Quinta del Distrito del Poder Judicial en Coahuila le expida el acta de nacimiento como persona no binaria, este es el primer caso que se resuelve en el Estado; ello debido a que el documento se otorgada solamente a los binarios.

En entrevista para Periódico La Voz, el Magistrade Consejere del Instituto Nacional Electoral dio a conocer que a través del amparo 1098/2022 y con ayuda de su abogado Pero Antonio Chávez Rosales, obtuvo el acta de nacimiento con casillero no binario de la Dirección Estatal del Registro Civil de Coahuila.

"Fue hace 11 meses que hice la solicitud ante el registro Civil de Coahuila al ser uno de los Estados en donde existe la ley de Identidad de Género; sin embromo la rechazaron debido a que solamente se otorgaba a las personas binarias, es decir, mujeres que se identifican como hombre y viceversa", explicó Baena Saucedo.

Por ello es que presentó el amparo y el Juzgado del Distrito 5 ke ordenó al Registro Civil emitir e acta de nacimiento al saltillense, que actualmente radica en Aguascalientes; esta es la segunda acta que se expide, además de la primera que fue en Guanajuato.

Cabe señalar que Jesús Ociel Baena, fue una de las mejores personas calificadas en el examen para ser parte del Consejo General del INE, quien acertó 72 de las 79 preguntas que le aplicaron; con ello, se convirtió en la primera persona no binaria en ocupar un cargo de magistratura en México y en toda América Latina, tiene una licenciatura en Derecho, es maestre en Derecho Constitucional y Derecho Electoral y tiene un doctorado en Derecho.

Por otra parte, el término no binario se refiere a una identidad de género que sale se los role que deben desempeñar en la sociedad el hombre y mujer, explicó Baena Saucedo; no no se identifican ni con el género masculino ni con el género femenino.