Otra víctima de la depresión

Elí Osvaldo Valdés de León se sumó a la lista de personas suicidadas en la región, tan solo en lo que va del año 14 personas han tomado el camino equivocado, amigos y familiares quedaron consternados con su muerte, no saben qué lo orilló a tomar esta decisión.

“Zombie” es como le decían su familia y amigos, la mañana de ayer esperaban su cuerpo para ser velado y darle cristiana sepultura, el ambiente en la calle Gregorio López Fuentes de la colonia Cañada Norte era de desolación.

Zombie” le decían de cariño sus familiares.

Elí Valdés terminó con su vida al ahorcarse con una cadena en el patio de su domicilio, apenas tenía 20 años y muchos sueños que cumplir, era muy trabajador, no tenía novia, pero si muchos amigos.

Familiares comentaron que siempre fue una persona alegre y original, sus aretes lo caracterizaban, siempre hacia el bien y no tienen respuesta a lo que pasó.

Sin dar crédito aún a lo sucedido la familia comentó que Elí nunca presentó un cuadro de depresión, siempre estuvo con la misma actitud.