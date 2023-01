Otro escándalo en el CBTis 36

MONCLOVA., COAH.-De nueva cuenta el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios #36 se encuentra en un escándalo, esta vez debido a que padres de familia y estudiantes de segundo semestre se encuentran molestos, pues 27 de enero se realizó la asignación de especialidades, siendo revisado por cada uno de los jóvenes, sin embargo sin previo aviso y de forma repentina, el pasado sábado la página de revisión fue cerrada y modificada.

"Estamos muy molestos, los jóvenes ya tenían asignada su especialidad y esta fue modificada, lo cual es muy injusto pues los estudiantes en su mayoría estaban conformes con la especialidad que ellos mismos pusieron como opción al momento de ingresar a la escuela, sin embargo sin avisarles todo fue cambiado, causando molestia y frustración entre los estudiantes"

Los afectados mencionaron que al concluir el primer semestre se les solicitó varias opciones de especialidades, de acuerdo a las cuales se les iba a realizar la asignación, siendo en la mayoría de los casos la elección de acuerdo a el área que los jóvenes quieren estudiar cuando inicien la universidad, pero esto parece no importar para los directivos de la institución, quienes 24 horas después de darles el resultado, modificaron los mismos, lo cual no es legal.

"No es justo lo que hacen con nuestros hijos, mi hija no para de llorar, porque ella quiere estudiar enfermería o medicina cuando termine en el Cbtis, ella quedó en laboratorio clínico y tienen muy buenas calificaciones, pero ayer sábado le cambian los resultados y le dicen que va a electromecánica, aun cuando ella cuenta con las pruebas de la especialidad en donde quedó inicialmente".

Otra de las jóvenes afectadas mencionó que había quedado en el grupo "B" de laboratorio clínico y luego de la modificación la mandaron al área de contabilidad, especialidad que ella no quiere estudiar, pues su objetivo es avanzar en sus estudios por el área de la medicina.

Las madres de familia mencionaron que luego de los resultados iniciales, muchos jóvenes comenzaron a buscar "comprar o intercambiar" un espacio en cualquiera de los salones de laboratorio, especialidad de gran demanda y luego de las ofertas bajaron los primeros resultados y salieron con que hubo un cambio, a lo cual no están de acuerdo.

"Vamos a acudir el lunes a tomar la escuela si la directora no nos atiende, no se debe de jugar con las aspiraciones y los sueños de los estudiantes solo por otros intereses, en mi caso mi hija es buena estudiante, y buscó quedar en laboratorio lo cual logró, por lo que no pienso dejar que la muevan de lugar a una especialidad que ni siquiera va con lo que ella quiere estudiar".