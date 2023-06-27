Paciente postrada y familiares agradecen al IMSS Coahuila atención médica a domicilio

Como parte de las estrategias de salud que implementa el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/UMF), No. 7 en Monclova, mantiene el programa de Atención Domiciliaria del Enfermo Crónico (ADEC) que brinda servicio médico a domicilio a pacientes postrados.

“Para nosotros este programa es una bendición que nos permite sacar adelante a nuestros familiares, en mi caso a mi esposa María Dolores”, expresó Román.

María Dolores, tiene 63 años y está en cama a consecuencia del Síndrome de Desmielinización Osmótica que es una disfunción neuronal que causa parálisis del cuerpo, en su caso del lado izquierdo.

Cuando doña Lolis, como le llaman sus seres queridos, inició su tratamiento en el ADEC del Seguro Social, no podía comer ni hablar.

En noviembre del año 2018, María Dolores fue diagnosticada con esta enfermedad y referida al programa, llevaba consigo una sonda para alimentarse y otra para respirar.

“Lo que siempre vi en ella fue una increíble actitud por aferrarse a la vida”, expresó con semblante de emoción la coordinadora del programa en Monclova, doctora Roxana Rojas Molina.

Indicó que cuando conoció a María Dolores pesaba 49 kilogramos y para comunicarse con ella y como parte de sus terapias y tratamiento le sugirió a la familia conseguir una tablita con un abecedario.

Tras las rehabilitaciones, doña Lolis empezó a comer por sí misma una vez que se le retiraron las sondas que traía consigo por la práctica de una gastrostomía y una traqueostomía.

FAMILIARES AGRADECIDOS

La coordinadora del programa en Monclova, doctora Roxana Rojas Molina informó que el ADEC es un servicio para todos aquellos enfermos con algún padecimiento crónico degenerativo con complicaciones o secuelas que limitan su movilidad, de larga duración o en etapa terminal.

“Es una labor médica noble, humanitaria y la que te permite tener acercamiento con los pacientes y ayudarlos”, enfatizó la doctora quien ha logrado crear un vínculo amistoso con las familias.

Indicó que atender a personas en casa le ha dejado una gran enseñanza incluso buscó una especialidad en tanatología para eficientizar su labor.

“Hace días me trajeron una carta de una familia que me dio las gracias por la atención que le brindé al papá, lo atendí por 12 años y ya partió”, reveló la médica quien visita hasta diez hogares por día.

HAY UN PADRÓN DE 60 PACIENTES

Explicó que este programa existe desde 1991 y está vigente en algunos hospitales de Coahuila como en diversos Hospitales Generales del país. En Monclova cuenta con un padrón de más de 60 derechohabientes a quienes visitan mensualmente a domicilio.

Rojas Molina indicó que los derechohabientes que requieren cuidados en casa son personas sin movilidad, hombres y mujeres de todas las edades. Incluso, en este momento hay una paciente de 99 años y un joven de 18, expuso.

Cuando un enfermo es valorado por un especialista, este lo canaliza al programa ADEC y posteriormente recibirá una visita por parte del personal para evaluar la situación del derechohabiente.

“GRACIAS POR AYUDARME”: LOLIS

Doña Lolis es una prueba de la fe y del amor de su familia. La visita domiciliaria del equipo médico del ADEC ha mejorado su calidad vida.

Su esposo Román, indicó que cuando su esposa enfermó en el 2017, tenía diabetes y no lo sabía, tiempo después llegaron síntomas de una infección en el riñón que le causó daños neurológicos.

Ahora, agregó, con una gran sonrisa que ilumina su rostro, a diario se aferra a salir adelante y cada día muestra mejoría.

Antes de la rehabilitación, su mirada era perdida y no reconocía a la gente, actualmente puede mover sus dedos, alzar su mano y comer por sí misma; poco a poco ha recobrado su memoria y puede comunicarse con y sin el uso de la tabla.

“Quiero darle las gracias al Seguro Social y a la doctora Roxana quien ha sido muy paciente, eficiente, profesional y humanitaria con este noble programa”, finalizó.