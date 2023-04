Pacta Arreguín con electores

"Qué bueno que por fin, un partido político como el Verde Ecologista, haya nominado como candidata a la diputación a una persona con gran espíritu combativo y con gran trayectoria en brindar servicio desinteresado a favor de la gente", manifestó doña Ana Laura Pérez, habitante de la colonia barrera, en el oriente de Monclova.



Y es que el comentario anterior, es muestra clara, de que hoy los electores de Monclova, que pertenecen al quinto distrito, tendrán la oportunidad de elegir a un perfil como el de Griselda Arreguín, quien tiene una capacidad probada y comprobada, para escuchar, atender y resolver la problemática de la gente.

La trayectoria de 25 años como periodista de radio en la wq, de Griselda Arreguìn, l e ha permitido desarrollar una empatía asombrosa, para ayudar de forma desinteresada a la población en general sin importar su afiliación o simpatía partidista.

"Antes de que anduviera de candidata, siempre escuchaba su programa de radio a las. 6 de la tarde, por la wq y cuando, en lo personal necesitaba de alguna gestión, solo bastaba con llamarla a la radio y pa`pronto que ya tenía una solución o me orientaba para arreglar mi problema, por eso me genera confianza y votarè por el partido verde, para ayudarla a convertirse en diputada", dijo también doña Cristina Martínez, de la colonia ampliación las flores.

Durante su recorrido por la popular pulga de las "Flores", Griselda Arreguín, se dio tiempo para escuchar cada una de las inquietudes de los electores y de todo tomó nota, para poder considerarlas en su propuesta de campaña.

Me encanta – dijo – doña María Castillo de la colonia Moderno, haberla conocido, porque es importante saber quién es la persona, que siempre atenta y paciente, nos orienta sobre los temas de la pensión universal del Gobierno de México, nos apoya más que la gente que esta en las oficinas oficiales y ella sin ser funcionaria.

Tras estas manifestaciones de apoyo, Griselda Arreguín, estableció el compromiso de que ella sì concluirá su periodo como diputada local, porque respetará el mandato popular de inicio a fin.

"Voy a demostrar que el voto que vengo a pedir hoy, es para que me contraten por tres años completos como su representante en el congreso, yo no voy a pedir licencia para ir por otro puesto de elección popular, sin haber terminado por el cual me eligirán el próximo 4 de junio, como diputada local por el distrito. 5", aseveró Griselda Arreguín.