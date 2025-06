Acusan presunto fraude en kínder de Monclova; exigen cuentas por 250 mil pesos

MONCLOVA, COAH.– Este lunes, al término de la jornada escolar, un grupo de padres y madres de familia del Jardín de Niños María Concepción Idolina manifestó su inconformidad por el presunto mal manejo de los 250 mil pesos otorgados por el programa federal La Escuela es Nuestra.

Los tutores denunciaron que los trabajos realizados no corresponden al monto recibido y acusan falta de transparencia por parte de Noraima, tesorera del comité escolar. Señalan que, pese a solicitar en varias ocasiones una reunión informativa, no han obtenido comprobantes ni explicaciones claras sobre el uso de los recursos.

"Queremos saber en qué se gastaron tanto dinero, porque lo que se hizo no vale eso. No estamos en contra de que la escuela reciba apoyo, al contrario, pero queremos que se use bien y que haya responsabilidad", dijo una madre de familia que prefirió el anonimato.

A simple vista, sólo se observa la pintura de algunos sanitarios, la instalación de una malla sombra, colocación de rampas y llaves, mejoras que, según los padres, no justifican la inversión total.

Ante la presión, la tesorera se comprometió a sostener una reunión en los próximos días con la representante del programa Bienestar y los padres de familia, con el fin de aclarar la situación.

Mientras tanto, los padres exigen una investigación formal para garantizar que los recursos públicos se ejerzan con responsabilidad y en beneficio directo de los menores.