Padres desobligados podrían ir a la cárcel.

El abogado particular Daniel Borrego informó que los padres que no cumplan con la pensión alimenticia y otras obligaciones básicas para sus menores podrían enfrentar sanciones penales, incluyendo la prisión.

Borrego explicó que si una persona no cumple con sus obligaciones y ya se ha iniciado un procedimiento por la vía familiar, se puede presentar una denuncia ante la fiscalía para iniciar un procedimiento penal. Se recopilan datos de prueba, testigos y se envía la carpeta de investigación al juzgado penal para buscar una sanción.

El Código Penal contempla el delito de incumplimiento de obligaciones básicas para menores, y la sanción puede variar de 4 a 10 años de prisión.

El abogado destacó que diariamente, entre 4 y 10 personas acuden a sus oficinas para solicitar información sobre este procedimiento, y de 2 a 3 aceptan realizar el trámite de manera particular. Sin embargo, aquellos que no pueden pagar a un abogado particular pueden presentar la denuncia directamente ante la fiscalía.

Borrego también aclaró que no existe un porcentaje específico que deba cubrirse en pago a los menores, sino que depende de las necesidades individuales de cada menor. "Regularmente, en todo México se tiene un criterio de entre 15% y 30% del ingreso del padre, pero no está definido, solo depende de las necesidades del menor".

En Monclova, ya existe un precedente reciente de un hombre que fue sentenciado a prisión por incumplimiento de obligaciones básicas para sus menores. Se trata del caso de Yordi Orlando "N", quien hace unos días fue condenado por este delito, generando un gran impacto en la comunidad y sirviendo como ejemplo de la seriedad con la que se toman estos delitos. La fiscalía y los abogados especializados están trabajando para que más casos como este sean llevados ante la justicia.