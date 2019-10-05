Paga AHMSA a proveedores

Altos Hornos de México continúa poco a poco con su recuperación, lo que se ve con los pagos que realizó durante esta semana a compañías y proveedores, lo que da confianza a los trabajadores que ven un avance positivo en la siderúrgica.

Durante esta semana se realizaron algunos pagos como parte del acuerdo que la empresa estableció con representantes de la iniciativa privada y donde se ve la recuperación que se está teniendo.

Carlos Torres Terrazas, Vocero de la Sección 147 señaló que esto genera confianza entre los trabajadores que ven cambios positivos dentro de los departamentos, con una mayor producción.

Con esto se dejó atrás la situación que se vivió desde el mes de junio, tras congelarse las cuentas de la empresa, y señalan que la situación va repuntando y crece la producción al interior de la empresa.

“La empresa va recuperándose poco a poco, la prueba de ello es que ya comenzó a pagar a las compañías, también a proveedores, y se está cumpliendo con el pago de finiquitos a los ex trabajadores, además vemos que la mayoría de los departamentos de producción van en crecimiento”.

Señaló que esto genera confianza como trabajadores, al señalar que si a la empresa le va bien, a los trabajadores también, es por eso que les interesa que crezca la economía de la empresa, porque así crece la economía de los trabajadores, las familias y la región Centro en general.

Señaló que estos pagos que se realizaron por parte de la empresa, habla de la recuperación que se está teniendo y esperan que en poco tiempo puedan estar al 100 por ciento, como estaban antes de que la Unidad de Investigación Financiera congelara las cuentas, y se recuperen los proyectos que se tenían contemplados.