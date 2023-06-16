Paga AHMSA solo vales de despensa

Trabajadores sindicalizados de AHMSA se quedan sin pago, cumpliendo mes y medio de retraso en los pagos, tanto de salarios como de los premios; será hasta la próxima semana cuando la empresa continúe las acciones para obtener recursos para el pago de nómina de sus trabajadores.

Cada vez se van retrasando más los pagos a los obreros de Altos Hornos de México, que el día de ayer cumplieron seis semanas pendientes y empieza a correr la séptima semana, sin que se defina la situación de la empresa.

La empresa ha mantenido los pagos a sus trabajadores, con la venta de chatarra, carbón y recientemente planchón, pero se tiene retraso en los pagos, además cada vez se dificulta más las ventas, lo que ocasiona que se retrasen los pagos, tanto al personal sindicalizado como de confianza.

El día de ayer únicamente se depositaron los vales de despensa a algunos de los obreros, además se vio reflejado un saldo en sus cuentas, el cual se desconoce en que consiste ya que el monto es mínimo.

Se señaló que el recurso que se deposito es a los trabajadores que tienen préstamo con el banco y que se realizó un cobro doble, por lo que el banco devolvió uno de los pagos en cumplimiento del acuerdo establecido con el sindicato.