Paga médico y queda libre

La aseguradora del médico José Luis Aguilar Herrera, quien ocasionó una carambola en el bulevar Pape con Madero al conducir en estado de ebriedad, llegó a un acuerdo con los afectados para la reparación del daño y las lesiones.

De acuerdo a la información de la Fiscalía General del Estado Agencia del Ministerio Público de Asuntos Viales, el doctor del Hospital Amparo Pape de Benavides permanecía internado en la Clínica 7 del Seguro Social internado bajo supervisión de elementos policiacos, acusado del delito de daños y lesiones.

Los dictámenes realizados en el accidente establecen que el médico iba a exceso de velocidad y se pasó la luz roja, además conducía en tercer estado de ebriedad, lo que ocasionó el percance donde resultaron varios lesionados.

En el accidente resultaron cuatro las personas afectadas, entre ellos una unidad de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, además existen varios lesionados que también requirieron de atención médica por las lesiones que presentaban.

La aseguradora Bancomer del profesionista llegó a unos acuerdos con los afectados para reparar los daños a los vehículos, además de darle la atención médica a una lesionada que se encuentra hospitalizada en una clínica particular.

Al llegar a un acuerdo, la aseguradora firmó con los afectados la reparación del daño y se procedió con la liberación del médico.