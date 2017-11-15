Pagan el jueves cuotas retenidas

Será a más tardar el jueves de la próxima semana cuando se entreguen los más de 60 millones de pesos de cuotas retenidas a los trabajadores de la Sección 147, esto después de que el día de ayer se anunció que el laudo salió a favor del Sindicato Democrático Nacional, por lo que se pedirá a la empresa el reembolso del recurso.

El día de ayer el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional, realizó una rueda de prensa, en la que se informó que la Junta Federal acababa de notificar que el laudo le fue favorable. Desde el recuento que se llevó el 24 de agosto de este año los trabajadores de la Planta Uno esperaban el pago de las cuotas retenidas desde el 2008, pero tras la impugnación por parte del Sindicato Minero se retrasó el laudo.

Ante el anunció que dio la dependencia federal, se convocará este jueves a una asamblea en la que se establecerá el acuerdo de solicitar a la empresa que se reembolse de manera inmediata los 60 millones de pesos, por lo que se prevé que la próxima semana a más tardar el jueves se entregará el recurso a los trabajadores.

“Quiero ser muy claro y que quede muy firme para la gente que decía que no (se daría el recurso), ya lo tenemos, va a haber gente que va a seguir diciendo lo que pasó con la 288, que es un préstamo, el que diga que es un préstamo que no lo cobre”.

Señaló que el Sindicato Minero continuará tratando de impugnar el laudo, pero dijo que ya se dio la resolución y simplemente se debe a que no están acostumbrados a perder.

En el reparto de las cuotas, indicó que habrá trabajadores que alcanzarán entre 16 y 20 mil pesos, pero la cifra será proporcional al tiempo en que están laborando en la empresa.

Por otro lado, el Secretario General del CEN indicó que siguen con los trámites de la toma de nota, la cual esperan que se les entregue para el día de mañana, con lo que dejan de lado todos los comentarios que se han realizado en contra del sindicato.

“Es probable o casi seguro que estén aquí el jueves con la toma de nota en nuestras manos y lo menciono porque hay gente que sigue despotricando en contra del sindicato y lo digo muy firme, el que no quiera se va, ya con la toma de nota el que no quiera se va, hemos hecho la invitación infinidad de veces y las puertas del sindicato están abiertas para el que quiera entrar o se quiera ir”.

Asimismo dijo que están teniendo acercamiento con las demás secciones y señaló que antes de que termine el año irán por el recuento en la 259 de Palaú, y posteriormente trabajarán con el resto de las secciones.