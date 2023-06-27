“Pagan o no hay acuerdo”

Se mantienen los bloqueos por parte de los trabajadores de Altos Hornos de México, para exigir a la empresa el pago de los salarios pendientes, así como sus prestaciones, sin tener una respuesta hasta el momento.

El día de ayer se mantuvieron los bloqueos y manifestaciones por parte de los obreros de ambas siderúrgicas, esto al sumarse prácticamente 8 semanas pendientes de pago, además de dos premios de asistencia y ahorro.

La desesperación que existe en los hogares mueve a los trabajadores que desde el pasado lunes iniciaron una serie de movimientos impidiendo el acceso a la empresa, así como el bloqueo de algunos departamentos.

El día de ayer obreros de Planta 2 continuaron con el bloqueo de los diferentes accesos de la empresa, además se bloqueó la Avenida Industrial y Avenida Huemac, al colocar llantas y prenderles fuego, impidiendo la circulación.

Los trabajadores están conscientes de la afectación que esto ocasiona a la ciudadanía, sin embargo mencionaron que es una medida de presión para que la empresa y las autoridades volteen y resuelvan este problema.

El bloqueo se mantuvo durante todo el día así como de los accesos en el Punto 9 y Punto Cero, impidiendo el acceso de unidades y de trabajadores.

Así mismo, los trabajadores de Planta Dos analizan la opción de parar el Alto Horno 5, al igual que lo están haciendo los trabajadores de Planta Uno con el bloqueo de coquizadora, con el fin de ejercer mayor presión.

Hasta el momento no se ha ingresado a la empresa, sin embargo es una alternativa que se podría utilizar por parte de los obreros.

Trascendió que por el momento el Alto Horno 5, podría continuar operando de 3 a 4 días sin que se suministre gas.

Los obreros se mantienen firmes en el movimiento y continuarán con las acciones con el fin de que la empresa librero los pagos que se tienen pendientes.