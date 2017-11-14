Pagará AHMSA el 5 de diciembre

A partir del 5 de diciembre, Altos Hornos de México (AHMSA), Minera del Norte y Nacional de Acero, iniciarán el pago de ahorro y aguinaldo a sus trabajadores con una erogación de mil millones de pesos en sus unidades siderúrgicas y mineras.

El monto corresponde a derechos de los cerca de 21 mil trabajadores sindicalizados y de confianza de AHMSA, Nacional de Acero y Minera del Norte, a través de sus unidades Micare, Mimosa y Minosa, en Coahuila, así como La Perla, en Chihuahua y Cemesa en Durango.

Luis Zamudio Miechielsen, director general de AHMSA y Subsidiarias, señaló que si bien 2017 ha sido un año muy complejo por la inestabilidad que continúa en los mercados a raíz de la sobreproducción en China, el comercio desleal y la incertidunmbre en torno al TLC, AHMSA ha cumplido en forma normal el pago de los derechos de sus trabajadores.

Señaló que esta derrama financiera fortalecerá las finanzas familiares de la fuerza laboral y será benéfica para la economía de las regiones Centro, Carbonífera, Norte y Desierto de Coahuila, en que AHMSA y sus empresas realizan la casi la totalidad de sus actividades productivas.

La derrama económica se iniciará con el pago para los trabajadores sindicalizados a partir del día cinco de diciembre y seguirá posteriormente con la derrama para para el personal de confianza, y en ambos casos se realizará a través de los conductos tradicionales de pago.

La liquidación de las prestaciones que realiza anualmente Altos Hornos de México antes del 20 de diciembre es superior a las obligaciones de ley y representa una de las derramas económicas más importantes en el estado de Coahuila durante el último mes del año.