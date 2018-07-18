Pagará AHMSA el medio ahorro

La próxima semana Altos Hornos de México realizará el pago del medio ahorro a los trabajadores que solicitaron el apoyo para el regreso a clases, en donde se estima una derrama de varios millones de pesos.

El secretario general de la Sección 147, Gerardo Mireles Castillo informó que será el jueves 26 de julio cuando se realice el depósito a los más de 2 mil trabajadores de la Planta Uno que solicitaron la entrega de esta prestación.

Mencionó que cada uno de los trabajadores recibirá un monto que va de los 7 mil 500 a los 8 mil pesos, por lo que se tendrá una derrama aproximada a los 15 millones de pesos, ya que se cree que el 80 por ciento de los agremiados solicitaron este beneficio, mientras que el resto optó por recibirlo completo en diciembre.

El líder sindical exhortó a los trabajadores para que utilicen el recurso lo mejor posible, al recordar que es un recurso que se otorga con la finalidad de solventar los gastos de regreso a clases, como pago de colegiaturas, útiles escolares, uniformes y de más.

Aunque los trabajadores son libres de utilizar el dinero en lo que consideren necesario, señaló que es importante que lo usen de manera responsable y eviten cualquier tipo de problema.

Y es que en años anteriores se han presentado casos de trabajadores que reciben el medio ahorro y posteriormente solicitan un préstamo, esto debido a que se gastaron el dinero que les otorgó la empresa, por lo que es necesario que los usen de manera responsable.