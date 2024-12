Pagará ayuntamiento 21 mdp en aguinaldos.

Destinarán 21 millones de pesos para el pago de aguilandos de mil 350 trabajadores de confianza y sindicalizados del ayuntamiento de Monclova, a decir de los regidores terminan su período sin bono de salida pues además de no estar contemplado dentro de la ley tampoco esta considerado en el presupuesto municipal.

René Arturo Flores Sotelo, Tesorero, informó que de acuerdo a la ley estarán cumpliendo con los aguinaldos en la primera quincena de diciembre, otorgando 30 días para los empleados de confianza y 43 días a sindicalizados de acuerdo su contrato colectivo del trabajo.

"Cumpliendo los requisitos de ley la primera quincena del mes de diciembre estaremos cumpliendo con esta prestación laboral de todos los trabajadores tanto sindicalizados como de confianza, en este sentido vamos a derramar alrededor de 20 a 21 millón de pesos", destacó.

No hay bono Navideño para regidores

Hasta el momento ningún regidor ha solicitado el bono "Navideño" al concluir el período de Gobierno del alcalde Mario Dávila Delgado, pero de generarse alguna solicitud en ese sentido, adelantó que no están contemplados dentro de la ley y del presupuesto municipal.

"En lo personal no he recibido ninguna solicitud y no están contemplado dentro de nuestro presupuesto ejecutarlo durante este 2024", reiteró.