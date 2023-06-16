Pagarán 1mdp por matar perro

"Es excesivo que autoridades del medio ambiente pidan como reparación del daño la cantidad de un millón de pesos” reveló Miguel Ángel Reyna Adam, defensa del imputado Jonathan Esaú, bombero implicado en la muerte de un perro.

En entrevista para Periódico la Voz Reyna Adam explicó que son cinco los involucrados en la matanza de animales, videos que fueron difundidos a través de redes sociales y causo un impacto social, a raíz de estos hechos una sola persona fue detenida y presentada ante el juez, mismo que fue vinculado a proceso, sin embargo la tarde del jueves le fue concedido libertad condicional, bajo algunas condiciones.

El millón de pesos se dividirá entre los cinco involucrados y en el que podría Cesar Flores Sosa ex candidato a la gubernatura por morena ser uno de los que también pagara 200 mil pesos.

“Aún faltan órdenes de aprehensión en contra de otros presuntos responsables y en el que dejo en claro el juez que sin excepción se tenía que hacer justicia” mencionó.

Por otra parte indicó que su defendido deberá pagar 100 mil pesos de manera inmediata, los otros cien mil en pagos mensuales por un año, además de estar acudiendo cada semana a firmar, realizar servicio a la comunidad, tomar pláticas psicológicas.