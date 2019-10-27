Pagarán en noviembre aguinaldo a pensionados

Pensionados y jubilados recibirán su aguinaldo a partir de este viernes 01 de noviembre, lo que representará una importante derrama económica, por lo que se les hace exhorta a tomar sus precauciones al momento de recoger su dinero, para evitar ser víctimas de la delincuencia.

Los adultos mayores esperan con ansias estas fechas para recibir su aguinaldo, ya que esto les permite tener un ingreso extra y estabilizarse económicamente, sin embargo se vuelven propensos a sufrir un asalto.

Dentro de la Asociación de Pensionados y Jubilados del Seguro Social se cuenta con 542 asociados, que a partir del viernes cobrarán esta prestación, que equivale a un 100 por ciento de su pensión.

Everardo Treviño Morales, Presidente de la Asociación exhortó a las autoridades para que exista mayor vigilancia durante estos días y proteger a las personas que acuden al banco a realizar su retiro.

De la misma manera exhortó a los pensionados para que administren este recurso que se les entregará y puedan hacer frente a los gastos que se registran en esta temporada, así como a los incrementos que hay en combustibles y la canasta básica.

“Aunque queramos tapar el sol con un dedo, no podemos tapar los incrementos en la luz, el gas, gasolina, en la canasta básica, por lo que se hace un exhorto a los compañeros para que cuiden su dinero en esta época”.

Señaló que a pesar de que se ha dado un importante apoyo a las personas de la tercera edad con las pensiones universales, se les ha golpeado mucho en la economía tanto por los incrementos de la canasta básica, combustibles y demás, así como al no existir un incremento considerable en las pensiones, algo que siguen gestionando ante el gobierno federal.

Además se han visto afectados por el recorte de los prestamos a los que pueden acceder a través del IMSS, ya que se redujo de 7 mil 200 a 2 mil 400 pesos, lo cual es insuficiente para algunos pensionados.