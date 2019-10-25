Paran labores en constructora

Por un lapso de poco más de dos horas trabajadores de la compañía contratista Tube City pararon labores al interior de Altos Hornos de México, ante la queja por falta de pago de la constructora.

El día de ayer los trabajadores de esta compañía suspendieron labores al interior de la empresa, como medida de presión, ya que no se les había hecho el depósito de su pago, situación que se resolvió poco antes de mediodía.

La compañía se encuentra encargada de abastecer la chatarra a los Convertidores del Taller de Aceración del BOF para realizar las diferentes mezclas de acero, por lo que hasta cierta medida se puede afectar la producción, sin embargo esto no sucedió debido al corto tiempo en que se realizó el paro.

Se desconoce el acuerdo que se estableció entre los trabajadores y el dueño de la compañía que brinda sus servicios al interior de la siderúrgica, pero esto permitió que continuara el trabajo de manera normal.

No es la primera vez que existe un conflicto entre los empleados de la compañía, ya que anteriormente habían amagado con realizar un paro, por inconformidades en cuestión de prestaciones, pagos y otros rubros.

Obreros de la siderúrgica hicieron el exhorto a los trabajadores, que si existe alguna queja o molestia con los dueños de la constructora se resuelvan al exterior de la factoría, y no se afecte la producción de la empresa.