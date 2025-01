Paran unidades de transporte público

Concesionarios de diversas rutas de transporte público han decidido parar unidades, debido a que la onda gélida les provocaría severos daños que llegarían a costar más de 8 mil pesos.

El frío extremo no solo pone en riesgo la operatividad del servicio, sino que también incrementa los costos de mantenimiento, lo que ha llevado a los transportistas a tomar esta medida preventiva.

Ayer, la ruta Calle 11 puso en circulación menos de 10 unidades, una reducción significativa considerando que en condiciones normales suelen operar 20 camiones por turno.

Samuel Saucedo, concesionario de la ruta, explicó que la decisión de disminuir el número de unidades responde tanto a la baja demanda de pasaje debido al frío y a prevenir daños en los autobuses.

"Con este clima tenemos que invertir en anticongelante, las baterías fallan, los motores de arranque no funcionan bien, el aceite se hace más denso... hay muchas cosas que pueden dañar los camiones. A esto se suma que el pasaje es muy bajo, ya que la gente prefiere quedarse en casa o utilizar taxis para evitar el frío", comentó Saucedo.

También mencionó que la situación ha cambiado en los últimos años, "Hoy en día no es como hace 20 años, cuando no había transporte de personal y todo el mundo dependía del transporte público. Ahora las empresas, las tiendas de conveniencia y las maquiladoras tienen sus propios camiones para trasladar a los empleados, por lo que solo una pequeña parte de la población sigue utilizando el transporte público", añadió Saucedo.

"Amanece frio, no hay escuelas, hay poco pasaje, y todavía te meten miedo de que va helar, va haber hielo, sinceramente uno mismo decide de no poner tantos camiones en circulación, así que tratamos de dar el servicio, pero no al cien por ciento pues de que sirve andar vuelta y vuelta sino no hay pasaje", manifestó.