Participa Karely y la dejan libre

CASTAÑOS., COAH.- En vísperas de que se dictamine la sentencia contra los asesinos de Elda Graciela Ortegón "Chelita", el padre indicó buscará que saquen de las calles a Karely", cómplice del crimen y exculpada por las autoridades, al considerarla un peligro para la comunidad.

Luego de que se emitió el resultado del juicio por el homicidio de Elda Graciela Ortegón "Chelita", el padre de la menor buscará que "Karely" partícipe en el crimen, la saquen de las calles pues también lesionó a su hija dándole con un bate en la cabeza, por lo que considera que es un peligro para la comunidad.

Antonio Obregón Barboza dijo que desconoce si existe un recurso jurídico para que se pueda sancionar a la menor antes señalada, toda vez que al haber propiciado lesiones a su hija y haber tenido que ver en la agresión que la llevó a la muerte tiempo después, considera que también debe de tener un castigo aun y cuando esta aún no cumple la mayoría de edad.

"El juez ya dictaminó y yo confío en la investigación que realizaron, sin embargo existen aspectos que no fueron tomados en cuenta como son la peligrosidad que la jovencita genera al andar por las calles, pues lo que provocó a mi hija no es una travesura, es un acto que pudo haber tenido que ver con su fallecimiento".

Dijo que es importante que si verdaderamente la menor tiene un problema mental, se busque internarla en una clínica especializada para que reciba la atención debida, esto para evitar que haga más daño a las personas pues consideró que un simple enojo con su hija "Chelita" provocó que le generara una lesión grave antes de que esta fuera asesinada.

"La niña" declaró lo que ella decidió, pero a mí como padre en el funeral de mi hija me dijo que ella sabía que había pasado pero por miedo no lo iba a decir, lo cual da desconfianza en cuanto a lo que la niña declaró, por eso solicitaré que se le atienda y se evite que vuelva a participar de un hecho delictivo, porque alguien así de violento no puede estar libre en las calles".