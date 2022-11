Participa Monclovense en Wakanda Forever

Paola Maldonado, mejor conocida como Foudeqush, está triunfando a nivel nacional e internacional luego de ser elegida entre otros cantantes para ser parte del soundtrack de la nueva película de "Black Panther Wakanda Forever".

Paola es originaria de Monclova, a sus 18 años se trasladó a la ciudad de Monterrey, Nuevo León para estudiar música, para finales del 2017 conoció a tres amigos con los que formó el grupo llamado Kiddie Gang, donde empezó a escribir y cantar las canciones y subirlas a las plataformas para darlas a conocer.

"Solo estábamos haciendo música, pero a las personas les gustó lo que estábamos haciendo, para el 2018 nos dimos a conocer más con "Morfina", lo cual nos dio el alcance a más personas como a disqueras y que tiene 14 millones de streams, fue Finesse Records en la Ciudad de México con la que empezamos a trabajar".

Fue a principios del 2020 que inició la pandemia del Covid-19 que el grupo se dio un break y empezó son su proyecto como solista, Foudeqush, un nombre que le gustó como sonaba fonéticamente y para crear un perfil de red social, el cual también gustó entre sus seguidores.

Sus canciones hablan de desamor contemporáneo que lo presenta como pop experimental, así como hip hop, trap y lo-fi. Durante el 2020 lanzó temas como "Puro Veneno", "Makin Money" y "Shorty", y sus letras muestran la sensualidad que existe en una mujer y que sin miedo lo expresa de forma libre.

Sin embargo, la pandemia detuvo a todos los sectores, incluido el musical en cuanto a presentaciones, por lo que las plataformas fueron la manera de presentarlo al público.

Hasta abril del 2022 que fue telonera de la gira nacional de su amiga y solita Girl Ultra, quien también es parte de Finesse Records, visitando alrededor de 9 ciudades como Toluca, Puebla, Tlaxcala, Guadalajara, Ciudad de México –donde reside actualmente- y Monclova.

Además de otras presentaciones ya que apenas se reactivaron las actividades, de igual forma formará parte de los artistas en el Festival Ceremonia 2023, donde los principales artistas son Travis Scott, M.I.A., Julieta Venegas, entre otros.

"Es de mis festivales favoritos y sentí muy chido que me hayan tomado en cuenta para el próximo año", comentó Foudeqush.

En cuanto al soundtrack de Black Panther, detalló que en marzo su manager David le dijo que Camilo Lara, uno de los productores más grandes e importantes de México y que además hizo la música de la película "Coco", había preguntado por ella.

"Me emocioné mucho pero ninguno de los dos sabíamos mucho del proyecto, todo lo tenían muy secreto que incluso firmé un documento de confidencialidad. Ahí mismo me dijeron que iba a trabajar con Ludwig Goransson, quien hizo la música de la primera película y es productor de Childish Gambino"

Señaló que al principio estaba nerviosa pero pudo trabajar bien con el productor, escribiendo la canción "Con la Brisa" en su celular y la cual grabó ese mismo día, además, la invitaron a grabar otra canción de corridos que va incluida en el soundtrack, "No digas mi nombre" del grupo Calle x Vida.

1 / 4 Con 25 años, Paola Maldonado "Foudeqush" está logrando ser reconocida por su arte. 2 / 4 Comparte créditos en el soundtrack de Black Panther junto a Snow The Product y Santa Fe Klan. 3 / 4 4 / 4 Sí se puede que de una ciudad chiquita salgan cosas muy chidas", dijo Foudeqush. ❮❯

Ella sabía que sus canciones y forma de trabajar les habían gustado, pero reconocía que había muchos artistas invitados como Santa Fe Klan y Snow The Product, entre otros más. Para julio del 2022 se dieron a conocer tres canciones del proyecto pero a su manager no le habían informado de nada más, lo cual la hizo sentir triste pero aun con esperanza de estar dentro del proyecto.

"Hace como mes y medio me llamó Fernanda Galindo para hacerme una entrevista con Bernardo Ruiz para Disney y Marvel, pero yo no sabía ni me habían confirmado si estaban mis canciones. Al terminar la entrevista y Camilo Lara me felicita porque la escena donde pusieron mi canción estaba muy cabrona, me emocioné mucho y lo primero que hice fue hablarle a mi mamá".

En tan poco tiempo y a sus 25 años de edad, Foudeqush está triunfando como solista a nivel nacional y ahora será conocida de forma internacional gracias a la película. Asegura que sigue en shock y procesando todo lo que pasó, ya que jamás se hubiera imaginado estar en un proyecto tan grande.

"Está muy chido de su parte que hayan buscado artistas pequeños, no soy la única artista mexicana y no son del alcance que tiene Alemán o Snow The Product. Por mi cabeza nunca pasó estar en una película de Marvel, han sido días llenos de emoción para mí y mi familia, tengo mucho agradecimiento".

Señaló que tiene planes para su carrera como el lanzar un EP a inicios del 2023 así como el regresar junto a su grupo Kiddie Gang, además de crear un álbum como solista el cual llevará más tiempo. Además, no está cerrada a incursionar en otro tipo de música ya que es experimental y toca un poco de todo como ambient, reggaetón, ha colaborado en cumbias, hiper pop y más.

"Sí se puede que de una ciudad chiquita salgan cosas muy chidas e invito a las personas a que escuchen mis proyectos así como las rolitas que van a estar en la película, agradezco a todos los que andan apoyando desde Monclova"