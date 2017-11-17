Participan aquí 436 negocios

De manera oficial, 436 establecimientos comerciales que participarán en el Buen Fin con ofertas que van desde el 10 hasta el 50 por ciento de descuento en diferentes artículos.

El presidente de la Cámara de Comercio, José María Gil de los Santos comentó que afortunadamente se ha tenido una buena respuesta de los establecimientos comerciales de la región que están interesados en participar.

Señaló que tienen 436 comercios registrados, los cuales han presentado su carta de intención en la cámara con las ofertas que tendrán disponibles desde el 17 al 20 de noviembre, pero quienes estén interesados en participar aún pueden hacerlo.

“Este programa ha sido un éxito a nivel nacional, incluso el año pasado recibimos un reconocimiento de la Concanaco por obtener de los mejores resultados en el país.