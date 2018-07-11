Participan niños en talleres de verano

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza.- Más de 300 niños participan en los talleres vacacionales gratuitos que se imparten en los museos de la Frontera Norte y El Chapulín, así como en la Casa de las Artes e Infoteca de Piedras Negras.

En los museos ubicados en el Centro Histórico de la Ciudad, niños y jóvenes realizan actividades como clases de teatro, manualidades y pintura, desde el día 10 de julio y hasta el 21 del mismo mes, en horario de 11 de la mañana a 3 y media de la tarde, informó Néstor Fabián Acevedo Herrera, director del Museo de la Frontera Norte.

En el Museo El Chapulín se imparte un curso de robótica infantil de martes a viernes de 10:00 a 13:00 horas, a cargo del instructor Édgar Maldonado, del 10 al 20 de julio.

En lo que respecta a la Casa de las Artes, durante dos semanas los menores de 6 a 12 años reciben clases de pintura, manualidades, música, ajedrez y teatro, con el interés de que los niños adquieran conocimientos culturales y se diviertan, dijo la directora, Adriana Villarreal Sánchez.

Los pequeños, divididos en cuatro grupos, inician con activación física con apoyo de personal de Fomento Deportivo, y también se contará con Desarrollo Rural para mostrarles cómo se trabaja la tierra para la siembra, dio a conocer la directora de la Casa de las Artes.

En la clase de música identifican los instrumentos de cuerda y de viento, para que ellos se adentren en esta disciplina artística y tengan la oportunidad de tomar clases posteriormente, en los cursos regulares que se imparten ahí.

El taller se desarrolla de 9 de la mañana a 1 de la tarde y solo se les solicita llevar material reciclable para elaborar diferentes manualidades.

En la Infoteca “Pedro Ferriz Santa Cruz” los niños se adentran en la literatura con “Vacaciones en la biblioteca”, utilizando los avances de la tecnología para aprender a través de tareas recreativas.

Los talleres vacacionales concluirán con un campamento en el que participarán todos los asistentes a los museos y a la Casa de las Artes.