Pasan noche echando aire su madre en coma

Los vecinos del Fraccionamiento Carranza por fin tuvieron energía eléctrica luego de sufrir por días de este servicio, señalan que algunos optaron por dormir en sus carros mientras que una familia no durmió tratando de darle aire a su mamá que está en coma.

Como le informamos en Periódico La Voz, vecinos del Fraccionamiento Carranza bloquearon las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pues llevaban 5 días sin energía eléctrica, mencionaron que los trabajadores los dejaron esperando todo el miércoles a que llegaran a arreglar pero al no acudir, fue que se trasladaron a las oficinas.

Gracias a eso, presionaron para que una cuadrilla acudiera a la calle Francisco Carranza y Del Paso, donde pudieron dar solución pero a los pocos minutos hubo un estallido en los cables de luz que volvió a dejarlos sin el servicio toda la noche.

Fue hasta ayer por la mañana que trabajadores regresaron y brindaron la atención a los vecinos del sector, sin embargo, al no encontrar el verdadero problema corren el riesgo de volver a quedarse sin luz.

El señor Ervey Pérez Jaime señaló que algunos optaron por dormir en sus automóviles mientras que él durmió en el porche, aprovechando que la noche no estaba tan caliente. Pero una familia si la sufrió por tener a su mamá en coma, se turnaron toda la noche para echarle aire y tratar de no perjudicarla más.

De igual forma tuvieron que comerse algunos productos ya que se descongelaron y el resto trataron de guardarlo en hieleras para preservarlos un poco más y comerlo al día siguiente.

“Ya habían venido los de la comisión a cambiar todos medidores porque pensaban que algo estaba mal en ellos que generaba que se nos fuera, pero de eso ya pasó un año y siguen sin saber qué está ocurriendo”.

Así mismo, acudió personal de la Presidencia Municipal para cortar los árboles y evitar que en una sobrecarga de energía, pudieran incendiarse y expandirse el fuego.