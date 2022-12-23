Pasará Elián su primera navidad… en el IMSS

MONCLOVA., COAH.-La Navidad es para muchos pequeños un día de celebración, sin embargo existen otros valientes guerreros que pasarán la navidad en algún hospital recuperándose de sus padecimientos, en la clínica 7 del IMSS actualmente existen 20 niños internados, entre ellos el pequeño Elián Zaid Quiroz Puente, quien con tan solo 8 meses de edad ha demostrado gran fortaleza y amor a la vida, siendo él una pequeña luz de esperanza y fe para su familia, así como un ángel que llegó a su hogar para dar amor.

Yisel Puente es la madre del pequeño Elián, quien desde su gestación se aferró a la vida, pues por problemas de salud presentados por su madre, él presentó diversos problemas de salud, como son el incremento en el peso que presentaba, el cual no coincidía con la edad gestacional.

“Me diagnosticaron diabetes gestacional y alta presión así como hipertiroidismo, a mis seis meses de embarazo los médicos detectaron ciertas anomalías en el peso y talla de mi bebé, pues no correspondían al tiempo de embarazo, conforme mi niño incrementaba su peso, el espacio en mi vientre era menos y corría un alto riesgo de asfixia, además de la presión que yo presentaba, lo cual nos mantuvo preocupados durante los meses finales del embarazo”.

Elian pasará noche buena en el IMSS sin embargo su mami Yisel Puente asegura que los milagros se dan en cualquier lugar y lo importante es que los niños tengan salud. Agradeció a los médicos del IMSS quienes con ángeles guardianes hacen todo lo posible por asegurar el bienestar de los pequeños.

Yisel dijo que tanto ella como su esposo Oscar Miguel Quiróz cuidaron que el embarazo pasara sin complicaciones, sin embargo a los 8 meses de gestación los médicos decidieron que era tiempo de que el pequeño Elian llegara a este mundo, pues no existía ya espacio en el vientre materno.

“Mi bebé es un milagro de vida, nació antes de tiempo y los médicos tuvieron que hacerle muchos exámenes pues no sabían si iba a presentar problemas, nació el 13 de abril de este año y comenzó a presentar complicaciones respiratorias luego del parto, lo llevaron a terapia intensiva donde estuvo 8 días con oxígeno pues sus pulmones aún no estaban maduros, gracias a dios pudo salir el 21 de abril dado de alta, sin ningún otra complicación”.

Elian nació con 3 kilos 575 gramos aun siendo prematuro, peso que normalmente presenta un niño de 3 meses de nacido, siendo un pequeño ángel para sus hermanos Erubiel de 11 años y Naomi de 15, quienes recibieron con mucho amor en su hogar.

Hace unos días Elian presentó complicaciones de nueva cuenta, pues no dejaba de vomitar, estaba deshidratado, por lo que tuvo que ser internado en la clínica del IMSS, por lo que tanto el bebé como sus padres esperarán la llegada de “Santa Claus” en el hospital.

“Estamos aquí, pero mi bebé es muy valiente, su semblante está cambiando y se está recuperado, la navidad se vive donde se da el milagro de la vida y para nosotros Elian es el mejor regalo que podemos haber tenido en navidad, el lugar no importante cuando existe amor y salud, por eso esperamos que los médicos lo den de alta y poderlo llevar a casa donde sus hermanos lo esperan con gran amor”.

Yisel Puente agradeció también a los médicos y enfermeras de la clínica 7 del IMSS por ser unos ángeles protectores para los pequeños que por alguna situación de salud tiene que estar internados en noche buena y navidad, pues asegura, que lo importante y el mejor regalo para un papá y una mamá es que sus hijos estén bien, lo demás no tiene importancia.