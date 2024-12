Pasarán obreros Navidad triste y desangelada

Trabajadores de Altos Hornos de México enfrentarán una vez más una Navidad marcada por la tristeza y la incertidumbre, sin sueldos completos, ni certeza sobre el futuro, con un fin de año aún más difícil que el anterior.

Rolando Rodríguez Reyna, obrero de la Planta Uno, describió el desánimo generalizado que existe entre sus compañeros al prácticamente cumplirse dos años de que la empresa detuvo sus operaciones.

"Vamos a estar igual que el año pasado, nada. La gente va a estar demasiado triste en las mesas, no va a haber pan, no va a haber regalos, no va a haber diversión como en años anteriores", expresó con pesar.

Para los trabajadores, la falta de pagos no solo afecta sus celebraciones, sino también su estabilidad emocional y su salud, lo que ha ocasionado que varios obreros fallezcan en espera de una solución.

"Lo único que le pedimos a Dios es que ya no se nos siga yendo la gente. En el camino del ya no regreso ya está difícil".

El obrero reconoció la capacidad de resistencia de sus compañeros, pero advirtió que la situación se vuelve insostenible.

La falta de ingresos afecta directamente las festividades familiares, en donde dijo que se mantiene la incertidumbre y angustia de no saber hasta cuándo soportarán y cuándo van a recibir su dinero.