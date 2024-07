Pasividad de comercios ante contagios de Covid

Pese al incremento reciente de casos de COVID, comerciantes y ciudadanos de Monclova han mostrado una notable pasividad frente a las medidas preventivas. Durante un recorrido por la ciudad, se constató que muchos establecimientos no están tomando las precauciones necesarias, y en algunos, incluso, dejaron de vender paquetes de cubrebocas.

Oscar Mario Medina, titular de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Monclova, expresó su preocupación ante esta situación. "Hace unos 11 días surgieron algunos brotes, confirmados por Faustino Aguilar, titular de la Jurisdicción Sanitaria. Desde entonces, hemos intensificado nuestras acciones de prevención con la red de información de la CANACO", señaló.

Entre las medidas adoptadas, Medina destacó la recomendación de colocar anuncios y promover el uso de cubrebocas en los establecimientos con mayor afluencia. Además, sugirió reinstalar el gel antibacterial y fomentar el lavado constante de manos.

"Es mínimo el uso del cubrebocas, volver a instalar el gel antibacterial en cada negocio y no olvidar el lavado de manos", indicó Medina. Subrayó que estos brotes afectan de manera particular a personas con enfermedades crónico-degenerativas y a los adultos mayores. Aunque las nuevas variantes de COVID-19 no son tan agresivas como las anteriores, es esencial mantener los cuidados necesarios.

A pesar de estas recomendaciones, la pasividad observada en la ciudad representa un riesgo considerable. Medina hizo un llamado urgente a la comunidad comercial para que retomen las medidas sanitarias y protejan tanto a sus clientes como a sus empleados.