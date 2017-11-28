Pavimentan 30 calles al cierre del sexenio

Al menos treinta calles de diferentes colonias de Monclova se ven beneficiadas con las obras de pavimentación y repavimentación que realiza el Gobierno del Estado con una inversión de 100 millones de pesos.

Lo anterior lo dio a conocer el encargado de Programas Sociales en la región Centro, Marco Morales Müller, quien destacó que algunas obras ya se entregaron en las colonias Álamo, Otilio Montaño y en la Independencia.

Ayer mismo se entregaron tres vías ya con su nueva carpeta asfáltica y otras más están por verse concluidas luego de que desde el mes de febrero del año en curso comenzaron los trabajos.

El funcionario destacó que las calles favorecidas dentro del proyecto de “107 obras en un día” fueron peticiones de los mismos vecinos, quienes, en algunos casos, esperaron más de 30 años por recibir este servicio de parte de las autoridades.

Durante el mes de diciembre se entregarán más calles con su pavimento recién aplicado, aseguró Morales Müller quien agradeció al Gobierno del Estado por el apoyo a la capital del acero.