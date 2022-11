Pedían polis a paisanos mil 200 dólares

En una agencia de autos fue donde se refugiaron unos paisanos que estaban siendo hostigados y extorsionados por elementos de la Policía Municipal, a quienes acusaron de tratar de quitarles 1200 dólares por dejarlos circular "libremente" por la ciudad.

La tarde de ayer, los paisanos entraron a la ciudad por el lado norte, a bordo de una camioneta GMC Sierra, de color blanca, que remolcaba una traila cargada de objetos, procedentes de Denver, Colorado.

Los paisanos denunciaron que una patrulla les marcó el alto al entrar a la ciudad, afirmando los oficiales que no tenían permiso para cruzar rumbo a su destino, la ciudad de Guadalajara, mientras los amedrentaban con pedir una grúa para asegurar la camioneta, en sus intentos por quitarles dinero.

"Me pidieron los papeles de la camioneta, les enseñe hasta los de la aseguranza, me dijeron que nada más del corralón me iban a cobrar bastante y para "ayudarme" me pidieron 1200 dólares, dinero que no tengo, pero como a otros compañeros que pasaron por aquí si les quitaron dinero, decidimos pedir auxilio en la agencia" manifestó el afectado luego de refugiarse junto a su camioneta dentro del patio de la agencia de autos luego de platicar con el personal y contarles lo sucedido.

Los empleados de la agencia automotriz denunciaron públicamente los hechos, asegurando que aún cuando los paisanos se encontraban resguardados en el lugar, varias patrullas rondaban la zona.

Fue el responsable de turno de Tránsito Municipal, Víctor Rangel, al ser informado del caso acudió hasta la agencia automotriz en donde se entrevistó con los paisanos, comprometiéndose a custodiar a los paisanos hasta la salida de la ciudad para que nadie más los molestara.