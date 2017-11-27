Pedirá Balta licencia

El regidor de Agua Potable, Baltazar Cisneros pedirá licencia el próximo 19 de diciembre para dedicarse fuertemente a la organización que representa “Líderes Sin Frontera”.

Aún cuando no confirmó buscar la candidatura por la vía independiente en las próximas elecciones del 2018, destacó que la organización “Líderes sin Frontera” está trabajado y analizando los perfiles de las personas que han levantado la mano para ser candidatos a alcalde o diputados.

Entre dichos perfiles se encuentra el alcalde electo Alfredo Paredes y el presidente municipal Gerardo García Castillo, sin embargo habrá de visitarse los diferentes sectores de Monclova para ver si en realidad hay simpatía con la organización “Líderes sin Frontera”.

“Tengo ganas de fortalecer mi organización para llegar fuertes a la elección de 2018, de tal manera que yo decidí junto con mis líderes que el 19 de diciembre fecha límite para que los funcionarios renunciemos, también lo haré, para trabajar en la organización que yo dirijo.

Aunque las opciones para apoyar son Alfredo Paredes y Gerardo García Castillo, en caso de que su partido no los apoye, buscarán con otros partidos políticos, y en caso de que no se tenga a un buen candidato buscarán como organización un buen perfil para un proyecto político como independientes.