Pedirían préstamo para pagar prohuelga

Al permanecer el faltante de 7.4 millones de pesos en la tesorería de la Sección 288, no se descarta pedir un préstamo para cubrir el pago de prohuelga de los trabajadores y que de esta manera no se vean afectados.

El Vocero del Sindicato Nacional Democrático, Gerardo Flores Escobedo, señaló que se analizan las opciones por parte del Secretario General Nacional, Ismael Leija Escalante y el Secretario General de la Sección 288, Francisco Ríos Treviño, para obtener el dinero que falta.

Señaló que continúa faltando ese dinero, por lo que para que los trabajadores reciban su pago completo, deberán solicitar un préstamos, que es lo que se está analizando, pero se garantizó el pago de los trabajadores.

"El dinero sigue faltando está el faltante de los 7.4 millones de pesos, del desfalco de aquellos compañeros, se tiene que hacer lo necesario, los trámites para cumplirle a los trabajadores, para que cada trabajador reciba su fondo de prohuelga integro, lo que ha trabajado en el año".

Mencionó que el proceso en contra del ex funcionarios continúa, sin embargo aún no se llega a un acuerdo para reintegrar el recurso, por lo que se tiene que recurrir una vez más a los préstamos, ya que el Comité Local no cuenta con el recurso para otorgar el pago a los obreros.

"No podemos decir a los trabajadores que dejen de percibir 4 mil 500 pesos más o menos, ni este mayo ni el que viene, se tiene que recurrir hasta las últimas instancias, y vamos a seguir insistiendo hasta que se recupere ese dinero", indicó.