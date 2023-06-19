‘Pega’ calor a comerciante en la pulga

La mañana de este domingo en la pulga de la Hipódromo un comerciante fue atendido por socorristas luego que le diera “golpe de calor”, cibernautas solicitan a las autoridades competentes que se autorice la vendimia por la tarde, una vez que bajen las fuertes temperaturas que se registran estos días.

A través de una publicación en redes sociales, de manera anónima, una persona publicó fotografías donde estaban atendiendo al comerciante y donde llegó la ambulancia de Cruz Roja.

Esta publicación fue muy comentada por ‘facebookeros’ quienes opinan que el alza tan tremenda de la temperatura impide que esta actividad de venta en la vía pública se lleve de manera conveniente para los comerciantes.

Y es que, señalan que la hora de venta más intensa es de 9 de la mañana a 12 del mediodía, pues es cuando hay más personas visitando los puestos en la pulga de ‘la lechería’.

Después de ese horario y a pesar de que los vendedores se retiran alrededor de las 2 de la tarde, ya casi no hay compradores.

Hubo quienes opinaron que sería mejor la venta en la tarde, tal y como se hace en el municipio de Frontera, para evitar que el calor afecte tanto a comerciantes como a clientes.

Asimismo, mencionan que también es necesario que las autoridades se hagan presentes en el lugar y repartan agua fría embotellada como el fin de semana lo estuvieron haciendo pero en la zona centro de la ciudad y lugares deportivos.